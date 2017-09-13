Mustafa Destici: Alperenler Kerkük'e gitmeye hazır

BBP lideri Mustafa Destici, IKBY'de yapılacak olan bağımsızlık referandumuna Kerkük'ün de dahil edilmesine tepki gösterdi.

Güncellenme 13 Eylül 2017 18:41

Büyük Birlik Partisi Genel Merkez binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Mustafa Destici, “Barzani’nin sırtını birilerine dayadığını ya da birilerinden güç aldığını çok açık ve net bir şekilde belli oldu.” dedi.

"BBP ve Alperenler Kerkük'e gitmeye hazır"

Irak Türkmen Cephesinin lideri Erşad Salihi’nin yaptığı açıklamaları da sonuna kadar desteklediklerini ifade eden Destici, “25 Eylül günü Kerkük'de bir referandum yapılırsa bütün Türkmenleri valilik ve belediye binalarına yürüme ve oraları işgal etme çağrısı da çok yerindedir. Türkmenler buna sessiz kalamaz. Orada bir çatışma çıkarsa Büyük Birlik Partisi ve Alperenler sonuna kadar Irak Türkmenlerinin ve Türkmen Cephesinin yanındadır. Fiili olarak da orada bulunmaya hazırız. Gitmemiz gerekirse oraya da gideriz. Kerkük neyse Ankara odur. Edirne neyse Tazehurmatu orasıdır. Telafer neyse Sivas odur. Bizim sınır güvenliğimiz oralardan başlıyor. ABD binlerce kilometre öteden gelecek, burada kendi güvenliği için set oluşturacak ama biz orada bir duman kalksa külü buraya düşecek hadiselere sessiz kalacağız. Kimse Türkiye’nin sessiz kalmasını beklemesin. Türkiye de sessiz kalmamalı. Devletin meselesi olmanın yanında milletin meselesi olma haline geçer. Millet buna müdahale eder. Herkes adımını buna göre atsın.” dedi.