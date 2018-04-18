Mustafa Cengiz'den sürpriz ziyaret!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Akhisarspor ile oynanacak karşılaşma öncesi yapılan son antrenmanda futbolculara bir ziyaret gerçekleştirdi.

Güncellenme 18 Nisan 2018 10:21

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında, Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşma hazırlığında olan Galatasaray, oynayacağı maç öncesindeki son çalışmasını gerçekleştirdi.

Gruplar halinde çalıştılar

Antrenman Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde, koordinasyon ve sürat çalışmasıyla başlandı. Daha sonra ise futbolcular gruplar halinde beşe iki dar alan oyunu oynadı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Mustafa Cengiz ziyaret etti

Akhisarspor ile oynanacak karşılaşma öncesi yapılan son antrenmanı Başkan Mustafa Cengiz ile birlikte Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak da takip etti. Sarı-lacivertli futbolcular ile kısa süre konuşma yapan Mustafa Cengiz, teknik direktör Fatih Terim ile de sohbet etti ve kendisine başarılar diledi.