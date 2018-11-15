Mustafa Cengiz, Galatasaray'ın mali tablosunu açıkladı

Mustafa Cengiz, UEFA'nın "177 milyon euro zarar ettiniz, oysaki en fazla 5 milyon TL etmeliydiniz" dediğini aktardı.

Güncellenme 15 Kasım 2018 10:58

Mustafa Cengiz, Galatasaray Kulübü Kasım Ayı Divan Toplantısı'nda mali konularla ilgili açıklamalarda bulundu. Cengiz, son 3 aydaki zararlarının 117 milyon TL olduğunu söyledi.

“O kişiler hedeflerine ulaşamayacak”

Galatasaray'a yeniden ceza verilmesi için dua edenlere, dilekçe yollayanlara, telefon açanlara, kendi kişisel ilişkilerini Galatasaray aleyhine kullananlara seslenen Cengiz, bu kişilerin hedeflerine ulaşmayacağını, kulüplerinin her gün bağımsız denetçiler tarafından ve UEFA’nın kendi bağımsız denetimi ile denetim yaptığını, UEFA’nın Galatasaray ile ikinci defa anlaşma yaptığı zaman kendi içinde ayağa kalkanlar olduğunu, kulüp olarak 4 yıllık sözleşme imzaladıklarını belirtti.

UEFA’dan şok çıkış

Cengiz, her gün UEFA ile uğraştıklarını, UEFA’nın “177 milyon Euro zarar ettiniz oysaki en fazla 5 milyon TL etmeliydiniz” dediğini, bunların ceza verme yetkilerinin de olduğunu, anlaşmayı iptal edip, 2+1 yıl men ve para cezası olduğunu, 4 ay konuştuklarını, sonuç olarak yeniden yargılayalım dediklerini, buna da itiraz ettiklerini, yargılandık diyerek CAS'a başvurduklarını, CAS'ın aleyhlerine çıkmasının mümkün olmadığını, lehlerine çıkacağını, tuttukları mali yolun sağlam olduğunu söyledi.

Galatasaray’ın mali tablosu ne?

Mali tablolar hakkında da bilgi veren Başkan Cengiz, 1 milyar 666 milyon TL gider olduğunu, kasada da 7 milyon TL'ye yakın para olduğunu, Şampiyonlar Ligi gelirinin 202 milyon TL olduğunu, yayın gelirini maalesef alamadıklarını, en övülecek şeyin gişe geliri olduğunu, 8 ayda 154 milyon TL gişe geliri elde ettiklerini, taraftarın ve kulübün gücünün bu olduğunu, sermaye artırımı gelirinin 147 milyon TL olduğunu, seyirci desteğinin daha büyük olduğunu, şampiyon olduklarını ama herkesin bunu unuttuğunu, bazı taraftarların şampiyon olmamış, takım zor durumdaymış gibi kızdığını, şükretmeyi de bilmenin gerektiğini ifade etti.

“Borçları ödedik”

Başkan Cengiz, futbolculara 345 milyon TL birikmiş borçları ödediklerini, sıfıra geldiklerini ama zorlandıklarını, devletin buna destek olması gerektiğini, kendilerine özel değil bütün takımlara bunu yapması gerektiğini, 8 aylık dönemde 101 milyon TL vergi ödediklerini, bunun içinde ilk defa amatör kulüplerin 20 milyon TL geri ödeme aldığını, bu parayı yokluk içinde ödediklerini, yönetime geldiklerinde faktoringden alınan kredileri de sıfırladıklarını belirtti.

“40 milyon artış oldu”

Borçlar ve alacaklar tablosunu da açıklayan Başkan Cengiz, yönetime geldiklerinde borç-alacak tablosunun 1 milyar 172 milyon TL olduğunu, yani bunun 252 milyon Euro olduğunu, bugün itibariyle 1 milyar 226 milyon TL olduğunu, 20 milyon euro azaldığının, 231 milyon euroya düştüğünü, TL'de yaklaşık 40 milyon artış olduğunu, yüzde 60 kur artışı olduğunu, artı faiz yükü de olduğunu, bunun normal seyrinde gitmesi durumunda 1 milyar 800-900 mertebelerinde gitmesi gerekeceğini, bunu da 600-700'de tuttuklarını söyledi.