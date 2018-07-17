Mustafa Ceceli'ye ambargo!

Ünlü sanatçı Mustafa Ceceli, eski eşinin mahrem görüntülerini basına sızdırması nedeni ile büyük tepki çekti.

Güncellenme 17 Temmuz 2018 10:55

Şarkıcı Mustafa Ceceli'nin oğlunun velayetini almak için dava dosyasına eski eşi Sinem Gedik'in mahrem görüntülerini koyduğu ortaya çıkmıştı. Gedik'in İntizar'la aşk yaşadığına dair görüntülerin basına sızması ise magazin gündeminde bomba etkisi yapmıştı.

Görüntüleri dava dosyasına koyduğunu ama basına kendisi tarafından verilmediğini belirten Ceceli ayrıca bu görüntülerin kendisine mail yoluyla geldiğini ve kendisinin görüntüleri çekme girişiminde bulunmayıp eve kamera yerleştirmediğini söylemişti.

Çocuğunun annesinin mahrem görüntülerini basına sızdırmakla suçlanan Ceceli, sosyal medya kullanıcıları tarafından ağır bir şekilde eleştiri almıştı. Şu an ise radyolardan Ceceli'ye ambargo yapılmaya başlandı.

Ünlü ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, Mustafa Ceceli'ye radyolardan ambargo konulduğunu ve Ceceli'nin çok sayıda konser programının da iptal olduğunu iddia etti.

Şahsi web sitesinde Ceceli hakkında bir yazı kaleme alan Akay, "Edindiğim bilgiye göre Radyo D, Show Radyo, Süper Fm ve Best FM gibi çok sayıda ulusal radyo aldığı ortak kararla, playlistlerinden Mustafa Ceceli'nin şarkılarını çıkarttı ve Ceceli'nin çok sayıda konseri de iptal oldu" ifadelerini kullandı.