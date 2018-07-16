Mustafa Ceceli'den hakkındaki iddialara cevap

Eski eşinin uygunsuz görüntülerini internete sızdırdığı iddia edilen Mustafa Ceceli, açıklama yaptı.

Güncellenme 16 Temmuz 2018 12:51

Geçtiğimiz günlerde boşandığı eşi Sinem Gedik ve İntizar'ın uygunsuz görüntüleri internete sızan Mustafa Ceceli, hakkındaki suçlamalara cevap verdi. Dava dosyasına Ceceli'nin koyduğu iddia edilen görüntüler büyük tepki çekmişti.

Çocuğunun annesinin uygunsuz görüntülerini internete sızdırmakla suçlanan Ceceli, "ben masumum, görüntüleri ben servis etmedim" açıklamasında bulundu. Mahkemeye delil olarak görüntüler sunan Ceceli, buna rağmen görüntüleri kendisinin servis etmediğini söyledi.

Magazin gündemine bomba gibi düşen bu olay sonrası açıklama yapan Ceceli, "Hiç kimsenin evine girmedim, hiç kimsenin evine kamera yerleştirmedim. Dava dosyasındaki görüntüler benim elime, kimliği belli olmayan kişilerin mail atması ile geçmiştir. Dolayısı ile tarafımca asla bir bir gizli çekim söz konusu değildir" dedi.