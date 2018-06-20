Mustafa Ceceli'den çocuk açıklaması

Selin İmer'le evlenen Mustafa Ceceli, ikinci bir çocuk düşünmediklerini söyledi.

Güncellenme 20 Haziran 2018 13:50

Ramazan Bayramı'nda üç ayrı şehirde sahneye çıktığını belirten Mustafa Ceceli, Antalya dönüşü basın mensuplarına poz verdi. Geçtiğimiz sene çocuğunun annesi Sinem Gedik'ten boşandıktan sonra sosyetik güzel Selin İmer'le evlenen Ceceli, ikinci çocuk düşünmediklerini söyledi.

Konser dönüşü açıklama yapan Ceceli, ikinci çocuğa sıcak bakmadığını söyleyerek "Düşünmüyoruz. İnsanın gizleyemeyeceği tek şey çocuk sahibi olmak" dedi.

Ekim gibi yurtdışı tatiline gideceğini, arada işleri nedeniyle yaz boyu Çeşme ve Bodrum'da olacağını ancak henüz hiç denizde fotoğraflanmadığını anlatan Ceceli, "Geçen sene ilk kez Çeşme'de görüntülendim, bu sene kilo da verdim bakalım beni denizde çekecekler mi? Çeşme basını bana 'Sizi ne zaman yüzerken çekeceğiz?' diye soruyor" şeklinde konuştu.