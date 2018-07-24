Mustafa Ceceli böyle görüntülendi

Günlerdir Türkiye'nin gündemini meşgul eden Mustafa Ceceli, Cuma namazı öncesi Kur'an-ı Kerim okurken görüntülendi.

Güncellenme 24 Temmuz 2018 13:34

Magazin gündemine bomba gibi düşen ve Türkiye'nin günlerdir konuştuğu olay sonrası Mustafa Ceceli ilk kez bir vatandaş tarafından görüntülendi. Eski eşi ve çocuğunun annesi Sinem Gedik ve İntizar'ın uygunsuz görüntülerini internete servis etmekle suçlanan Mustafa Ceceli, Cuma namazı öncesi Kur'an-ı Kerim okurken görüntülendi. Bu görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Konserler iptal

İntizar ve Sinem Gedik hakkındaki iddiaları ilk ortaya atan isim Cengiz Semercioğlu ve mahrem görüntüleri basına servis ettiği iddia edilen Ceceli şu an büyük tepki çekmiş durumdalar. Bu kapsamda Ceceli'nin önceden planladığı çok sayıda konser iptal edildi.

Bakın nerede görüntülendi?

Yaşanan olaylar sonrası Ceceli, ilk kez bir düğünden fotoğraf paylaşımında bulunmuştu. Daha sonra ortalarda görünmeyen Ceceli'den yeni bir kare daha geldi. Bu kez görüntülendiği yer ise çok farklı.

Cuma namazı öncesi Kur’an okudu

Mustafa Ceceli, geçtiğimiz Cuma günü cuma namazı öncesinde Kur'an okurken görüntülendi. Uzun zamandır ortalarda görünmeyen Ceceli, burada cami cemaati tarafından görüntülendi. Fotoğrafta Mustafa Ceceli'nin namaz öncesi Kur'an-ı Kerim okuduğu görülüyor.