Müslüm Gürses’in eşinden yıllar sonra gelen itiraf!

Müslüm Gürses’in eşi Muhterem Nur konuk olduğu magazin programında gelen soruları yanıtladı.

Güncellenme 21 Aralık 2018 17:59

Muhterem Nur, konuk olduğu magazin programında Müslüm Gürses’ten şiddet görüp görmediğine yönelik soruları yıllar sonra yanıtladı. Muhterem Nur, Müslüm Gürses ile ilgili olarak dışarda çok ciddi olsa da evde çok iyi, çocuk gibi bir insan olduğunu ifade etti. haksızlığa karşı asla tahammülü olmayan bir insan olup, hiçbir noktada geçimsizliği olmadığını söyledi.

Müslüm Gürses’e olan sevgi ve özlemini her fırsatta dile getiren Muhterem Nur sözlerine, “Anlatamayacağım kadar iyi bir insandı. Aramızda ne kıskançlık yüzünden kavga geçti, ne de ayrılmayı düşündük. 33 sene birbirimizi çok iyi anladık. Çünkü birbirimize arkadaş, karı-koca, anne-baba oluyorduk.” Devam etti.

Şiddet görmesi ile ilgili haberlere ise verdiği açıklamada evliliklerinin ilk başlarında olduğunu ve o dönemi idare ederek geçirdiğini, kendisine karşı olan değişik tavırları susmasını bilerek atlattığını ifade etti. Yaşanılan her şeyin unutulduğunu ve 5 dakika sonra sanki hiç yaşanmamış gibi olduğunu söyleyen Muhterem Nur, ‘Keşke sağ olsaydı da başka bir kadına gitseydi’ gibi bir açıklama da yaptığını itiraf etti.