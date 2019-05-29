Muslera'ya talip var! Önerdikleri ücret dudak uçuklattı

Arjantinli River Plate takımının, Muslera için kesenin ağzını açtığı ve Galatasaray'a dudak uçuklatan bir teklif götürmeye hazırlandığı iddia edildi.

Güncellenme 29 Mayıs 2019 09:44

Arjantin medyası, River Plate’in Galatasaray’da Fatih Terim’in prensi olarak anılan Fernando Muslera için dudak uçuklatan bir ücret teklif ettiğini ileri sürdü.

Hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası’nda istediği başarıyı yakalayan ve iki şampiyonluğun da sahibi olan Galatasaray, yeni sezonun transfer çalışmalarına hız vermeye başladı. Arjantin basını, takımın adeta bel kemiği olan Muslera hakkında flaş bir iddia ortaya attı.

Arjantin medyasındaki haberlere göre; THY ve bir Çinli firmayla sponsorluk anlaşması yapan son Libertodores Kupası şampiyonu, gözünü kararttı.

Muslera için 18 milyon kullanılacak

Akşam'da yer alan habere göre; İki firmadan toplamda 18 milyon dolar alınacağı ve bu rakamın Muslera’nın transferinde kullanılacağı iddia edildi. Buenos Aires’te doğan Uruguaylı file bekçisini Galatasaray Kulübü’nden koparmak ise bir hayli zor.

Muslera, Galatasaray’da ne kadar kazanıyor?

32 yaşındaki kalecinin Sarı-Kırmızılılar’la 2021’e kadar mukavelesi bulunuyor. Ayrıca daha önce yaptığı açıklamalarda futbolu bıraktıktan sonra Türkiye’ye yerleşmek istediğini söyleyen Muslera, G.Saray’dan bonuslar da dahil senelik 4 milyon euro civarında bir maaş alıyor.

Taraftar ayrılmasını istemiyor

Dünya genelinde kalecilerin kazandığı paralara bakıldığında Muslera en üst seviyede maaşa sahip isimlerden biri konumunda bulunuyor. Ayrıca Galatasaray taraftarları da Muslera’nın ayrılmasını kesinlikle istemiyor.

16 milyon euroya denk geliyor

Konuşulan 18 milyon dolar, 16 milyon euroya denk geliyor. River Plate’in 8 milyon euroluk kısmı bonservis bedeli, kalan 8 milyonu ise Muslera’nın 2 yıllık maaşı olarak ayıracağı konuşuluyor. Galatasaray Yönetimi ise bu teklif karşısında zor duruma düşebilir. Çünkü taraftarların en sevdiği futbolcuların başında gelen Muslera’nın satışı, büyük bir gerginliğe sebep olabilir. Deneyimli kaleci, 2011 yılından beri Galatasaray formasını giyiyor.