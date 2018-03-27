Muslera'nın ülkesi Çin Kupası'nı aldı!

Muslera'nın ilk 11'inde yer aldığı Çin Kupası'nda Uruguay Milli Takımı kupanın sahibi oldu.

Güncellenme 27 Mart 2018 10:41

Çin Halk Cumhuriyeti'nde düzenlenen Çin Kupası'na katılan Uruguay ve Galler, finalde karşılaştı. Uruguay, finalde Galler'i 1-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Kupaya giden golü Cavani attı

Edison Cavani'nin 49. dakikada attığı gol, Uruguay'a kupayı getirdi. Çek Cumhuriyeti'ni mağlup ederek finale yükselen Uruguay, finalde Galler'i bu golle mağlup ederek Çin Kupası'nın kazananı oldu.

Muslera büyük başarı sergiledi

Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera, karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Muslera, Çek maçında olduğu gibi bu maçta da 90 dakika sahada kaldı ve tam 9 kurtarış yaparak şampiyonlukta önemli pay sahibi oldu.

Çin, 4-1 mağlup oldu

Öte yandan Çekya Çin Kupası 3.'lük maçında ev sahibi Çin'i 4-1 mağlup etti.