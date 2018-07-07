Muslera'nın hatası taraftarı kızdırdı

Uruguay ile Fransa arasında oynanan maçta Muslera'nın yediği gol futbolseverleri kızdırdı.

Güncellenme 07 Temmuz 2018 13:50

2018 Dünya Kupası çeyrek final ilk maçında Uruguay ile Fransa karşı karşıya geldi.

Karşılaşma Fransa'nın 1-0 üstünlüğü ile devam ederken Muslera yıllarca unutulmayack bir hataya imza attı.

Mücadelenin 62. dakikasında Tolisso'nun pasında topla buluşan Atletico Madrid'in yıldız futbolcusu Griezmann, ceza sahası dışından çok sert bir şuta imza attı. Bu pozisyonda topun bir an dönmesiyle neye uğradığını şaşıran Muslera, topu çelmek isterken kendi ağlarına gönderdi.

Galatasaraylı Muslera'nın bu hatadan sonra çok üzgün olduğu görüldü.