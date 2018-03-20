Muslera: Lazio'ya bağlı kalacağım!

Galatasaray'ın yıldız kalecisi Muslera, Galatasaray'daki şampiyonluklara bir yenisini daha eklemek istediklerini ve eski takımı Lazio'ya bağlı kalacağını söyledi.

Güncellenme 20 Mart 2018 17:05

Uruguay Milli Takım kampında özel açıklamalar yapan Galatasaray'ın yıldız kalecisi Fernando Muslera, "Galatasaray'daki şampiyonluklarımıza bir yenisini eklemek istiyoruz" dedi.

“Benim için çok güzel bir başarı olacak”

İstanbul'un muhteşem bir yer, benzersiz bir atmosferi olduğunu belirten Muslera, "Galatasaray'daki şampiyonluklarımıza bir yenisini eklemek istiyoruz. 7 yılda 4. lig şampiyonluğu, benim için çok güzel bir başarı olacak. Tüm takım olarak bu başarıyı, taraftarımıza hediye etmek istiyoruz. Bunu sonuna kadar hak ediyorlar" dedi.

“Lazio'ya bağlı kalacağım"

Muslera, "Ben geçmişine bağlı, nostaljik bir insanım. Her sene iki ya da üç kez Roma'ya gelir, arkadaşlarımı görürüm. Her zaman beni adam yapan ve üst düzey bir kaleciye dönüştüren Lazio'ya bağlı kalacağım" ifadelerini kullandı.

“Galatasaray beni bırakmadı”

Hedeflerinden birinin yeniden Seria A'da oynamak olduğunu belirten Muslera, Galatasaray, bugüne kadar kendisi için yapılan hiçbir teklifi dikkate almadığını, ne kadarlık teklif gelirse gelsin Galatasaray'ın kendisini bırakmayı düşünmediğini, 2021 yılına kadar sözleşmesi olduğunu, Serie A'ya dönmesinin bu şartlarda zor olduğunu, İtalya'dan bazı talepler olduğunu ve bu konularla menajeri Fonseca'nın ilgilendiğini söyledi.