Muslera hakeme küfür mü etti?

Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor'a konuk olan Galatasaray'ın kalecisi Muslera'nın küfür ettiği kameralara yansıdı.

Güncellenme 29 Ekim 2017 23:34

Hakeme küfür eden Caner Erkin'e verilen 6 maçlık ceza ile TFF, talimat değişikliğine gittiğini açıklamıştı. Türkiye Futbol Federasyonu, artık hakemlere küfür eden futbolcuları affetmeyeceklerini belirtmesinin ardından bir küfür olayı daha yaşandı.

TFF'nin açıklamasının bir kaç gün ardından oynanan Trabzonspor - Galatasaray maçında Muslera'nın da küfür ettiği görüntülendi.

Gözler TFF'de: Ceza gelecek mi?

Galatasaray kalecisi Muslera, kendisine sarı kart gösteren hakem Halis Özkahya'ya İspanyolca küfür ederken görüntülendi.