Musk’ın uçan treni nerede hayata geçiyor?

Hyperloop, Elon Musk tarafından ortaya atılan ve İngiliz Richard Branson ile hayata geçirilen bir uçan tren projesi.

Güncellenme 08 Mart 2018 18:07

Hyperloop One, hayata geçmesi ile birlikte Hindistan’da üç buçuk saatlik yol, 25 dakika gibi kısa bir zaman inecek.

Dünyada bir ilk

Dünyada bir ilk olarak Hindistan’da hayata geçmesi planlanan Hyperloop One, ulaşım araçları içerisinde beşinci nesil olarak tanıtımı yapılıyor. Proje kapsamında Mumbai’de bulunan havalimanı ve Punte kenti arasındaki mesafe üç buçuk saate denk geliyor bu proje ise birlikte bu mesafe 25 dakikaya inecek. Yeni nesil ulaşım aracı olarak tanıtılan projenin ilk etabının 3 yıl içinde tamamlanması hedefleniyor, projenin tamamı ise yedi yıl sonra tamamlanacak. Projenin Hindistan’a sosyo-ekonomik açıdan 55 milyar dolarlık katkısı olacağı tahmin ediliyor.

Hyperloop, Tesla ve SpaceX şirketlerinin sahibi olan Elon Musk’un fikridir. Proje, vakumlu tüpler içinde hareket eden toplu taşıma sistemini oluşturuyor. Virgin Group’un CEO’su olan Richard Branson, Hyperloop One’ın yatırımcılarından biri ve Elon Musk’un fikrini hayata geçiren kişi olarak biliniyor.

Yeni ulaşım sistemi Hindistan’ı için bulunduğu darboğazdan kurtaracağı umuluyor.

Tüm dünya internete kavuşturacak uydular gidiyor!

Tüm dünyaya internete kavuşturacak uyduları uzaya gönderme hazırlığı içinde olan Elon Musk, SpaceX ve Tesla’nın CEO’su olarak biliniyor.

Yaptığı çalışmalarla adından sıkça bahsettiren Elon Musk’un geçtiğimiz haftalarda dünyanın en güçlü roketi olan Falcon Heavy başarılı olarak uzaya fırlattığını şimdiler de tüm dünyayı internete kavuşturacak uyduyu uzaya fırlatma çabaları içerisinde.

SpaceX’in CEO’su olan Elon Musk, tüm dünyaya internet erişimi sağlayacak uyduyu uzaya fırlatma hazırlıkları içerisinde olduğunu duyurdu.

İspanyol Savunma Bakanlığı tarafından yatırımları yapılan proje olan Paz adlı uyduyu Falcon 9 ile birlikte iki tane deneysel geniş bant uydusunu da uzaya taşıyacaklarını duyurdu. Projenin tamamlanıp hayata geçmesi 10 yıl için hizmete girmesi hedefleniyor. Projenin hayata geçmesi ile birlikte uydudan internetin öncüsü olacağı ön görülüyor.