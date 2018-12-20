Murat Özdemir'in işkence yaptığı papağan hayatını kaybetti
Murat Özdemir'in işkence ettiği papağan bugün yaşamını yitirdi.
Sosyal medya hesabından evinde beslediği papağana işkence ettiği videoyu yayınlayan ve büyük tepki çeken Murat Özdemir, gözaltına alınmıştı. Serbest bırakılan Özdemir, akıl hastanesine sevk edilmişti. Koruma altına alınan talihsiz papağanın hayatını kaybettiği öğrenildi.
Hayatını kaybetti
Dün İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi'nde ameliyat edilen papağının, gece saatlerinde sağlık durumu kötüleşti. Dizinde çıkık, başında da doku zedelenmesi oluşan papağan tüm müdahalelerin ardından hayatını kaybetti.
Ölüm nedeni belli değil
Uzun süre beslenemediği tahmin edilen papağanın kesin ölüm nedeni ise yapılacak tıbbi incelemenin sonucunda belli olacak.