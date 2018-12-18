Murat Özdemir, akıl hastanesine sevk edildi

Murat Özdemir hakkında, hayvana eziyetten' idari yaptırım ve savcılığın izniyle akıl hastanesine sevkine karar verildi.

Güncellenme 18 Aralık 2018 16:20

Papağana işkence görüntüleriyle sosyal medyada büyük tepki çeken Murat Özdemir, savcılık sorgusundan sonra serbest kaldı. Savcılık, Özdemir’i akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespit edilmesi için Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk etti.

Papağana işkence yaptı

Beslediği papağana işkence eden ve görüntüleri sosyal medya hesabından yayınlayan Murat Özdemir, dün akşam saatlerinde gözaltına alınarak Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği'ne getirildi. Özdemir, burada yapılan işlemlerinin ardından sabah saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Alkollüydüm açıklaması

Ters kelepçeli olarak adliye binasına getirilen Özdemir, ilk ifadesinde "Yarışmadan haksız yere diskalifiye edildim, alkolün etkisiyle ne yaptığımı bilmiyorum" dedi. Murat Özdemir hakkında 5199 sayılı kanunun 14 ve 28 maddeleri gereği 'hayvana eziyetten' idari yaptırım ve savcılığın izniyle akıl hastanesine sevkine karar verildi.

Savcının bu kararı almasında Özdemir'in gözaltına alınıp götürüldüğü karakolda ve sonrasında yaptığı tavır ve söylemlerinin etkili olduğu öğrenildi.