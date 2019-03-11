Murat Gezer'den duygusal "Mina Başaran" ilanı

Uçak kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran’ın nişanlısı Murat Gezer, gazetelere duygusal bir ilan verdi.

Güncellenme 11 Mart 2019 10:26

Geçen yıl Mart ayında İran’da düşen özel uçakta hayatını kaybeden 11 kişi arasında bulunan Mina Başaran’ın nişanlısı Murat Gezer, duygusal bir hamle yaptı.

Nişanlısı Gezer’den duygusal ilan

Uçak kazasında yaşamını yitiren Mina Başaran’ın nişanlısı Murat Gezer’in gazetelere verdiği ilan duygulandırdı.

Gezer verdiği ilanda, "Mina'm... Minik Kalpli Meleğim...Bugün sen gideli birinci senemiz. Sen yerine birini koyamadığım gururum, bir tanecik meleğimsin. Bana yaşattığın tüm güzellikler ve anılar için sana minnettarım...Murty'n" ifadelerini kullandı.

Ne yaşanmıştı?

İran’da 11 Mart 2018’de meydana gelen kazada, kaptan Pilot Beril Gebeş ve İkinci Pilot Melike Kuvvet'in kokpitinde bulunduğu Başaran Holding'e ait özel jet, Birleşik Arap Emirlikleri'nden İstanbul'a gelişte düşmüştü. Kazada, İş insanı Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran ile 7 arkadaşının da aralarında olduğu 11 kişi yaşamını yitirmişti. Bir yıl olmasına rağmen pilot Beril Gebeş’in cenazesi hala bulunamadı.