Murat Dalkılıç ve Merve Boluğur'a hakimden azar!
Murat Dalkılıç ve Merve Boluğur, duruşma salonuna gözlükle gelince hakim, "Gözlüklerinizi çıkarın!" diyerek uyarıda bulunmuş.
Popçu Murat Dalkılıç ve Merve Boluğur'un duruşma salonuna güneş gözlükleriyle girdiği, hâkim tarafından gözlüklerini çıkarmaları konusunda uyarıldıkları öğrenildi.
5 dakikada boşandılar
Sosyal medya hesaplarından boşanacaklarını açıklayan Murat Dalkılıç-Merve Boluğur çiftinin davası Beykoz 1. Aile Mahkemesinde görüldü. İki ünlü isim de ayrı geldiği duruşmada hazır bulundu. Dalkılıç'ın yanında avukatı ve arkadaşları yer alırken, Boluğur'un yanında avukatı ve oyuncu arkadaşı Yağmur Tanrısevsin vardı. Beş dakikalık duruşmada çiftin, birbirlerinden nafaka ve tazminat taleplerinin olmadığını söylediği ve karşılıklı olarak anlaştıklarını ilettiği belirtildi.
Duruşmaya gözlüklerle girmişler
Mahkeme çiftin resmen boşanmalarına karar verirken, Dalkılıç ve Boluğur, adliyeden ayrı ayrı çıktı. Çiftin duruşma salonuna güneş gözlükleriyle girdiği, hâkim tarafından gözlüklerini çıkarmaları konusunda uyarıldıkları öğrenildi. Dalkılıç ve Boluğur, 24 Ağustos 2015'te nikâh masasına oturmuştu.