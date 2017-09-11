Murat Dalkılıç ve Merve Boluğur boşandı!

Bir süredir aralarında soğuk rüzgarlar esen ünlü popçu Murat Dalkılıç ve oyuncu Merve Boluğur tek celsede boşandı.

Güncellenme 11 Eylül 2017 15:52

2015'te nikâh masasına oturan ve uzun süredir boşanacakları konuşulan popçu Murat Dalkılıç ile oyuncu Merve Boluğur çiftinden kötü haber geldi.

TEK CELSEDE BİTTİ

Murat Dalkılıç ve Merve Boluğur bugün boşandı. İki yıllık evlilik tek celsede bitti. Çift, anlaşmalı olarak boşandı. Çift birbirlerinden herhangi bir talepte bulunmadı.

İBRAHİM TATLISES BÖYLE SESLENMİŞTİ

İbrahim Tatlıses, boşanma kararı alan Murat Dalkılıç'a Instagram hesabından şöyle seslenmişti: "Madem işi arabeske bağladın barışın hadi. Ne duruyorsunuz dünyada iki sevgili, iki iyi dost arasında barış kadar güzel bir şey var mı? Vallahi beni dinleyin barışın. Sonradan çok ararsınız birbirinizi benden söylemesi."