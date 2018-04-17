Murat Dalkılıç ve Hande Erçel'den ilk fotoğraf!

Geçtiğimiz yıl Merve Boluğur'dan boşanan Murat Dalkılıç ilk kez yeni sevgilisi Hande Erçel'le birlikte fotoğraf paylaştı.

Güncellenme 17 Nisan 2018 12:23

Geçen yıl oyuncu Merve Boluğur ile boşanan Murat Dalkılıç, Hande Erçel'le aşk yaşamaya başlamıştı. İlişkilerini kameralardan uzak yaşayan ikili son zamanlarda daha sık görüntülenmeye başlandı. Ünlü çift, Coachella Vadisi'nde düzenlenen ve yılın en büyük açık hava festivalleri arasında yer alan Coachella 2018'e beraber katıldı.

Uzun zamandır birlikte olan çift, sosyal medyadan da paylaşım yapmaya başladı. Murat Dalkılıç ve Hande Erçel birlikte yemek yerken çekildikleri fotoğrafı Instagram hesaplarından paylaştılar.

Murat Dalkılıç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı yoruma kapattı. Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğrafı aralarında Demet Akalın'ın da bulunduğu birçok ünlü beğendi.

Hande Erçel, Coachella Vadisi'ndeki Coachella 2018'de giydiği cesur kıyafetlerle gündeme gelmişti.