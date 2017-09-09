Murat Dalkılıç, Merve Boluğur'a ihanet mi etti?

Murat Dalkılıç ve Merve Boluğur ayrılığının altından ihanet çıktı.

Güncellenme 09 Eylül 2017 11:50

Merve Boluğur – Murat Dalkılıç evliliğinin bitmesine ihanetin yol açtığı iddia edildi. Kulislerde konuşulanlara göre 22 Temmuz gecesi Alaçatı'da kendisi gibi şarkıcı arkadaşı Boygar Öğün ile birlikte bir mekanda sabaha kadar eğlenen Dalkılıç, gecenin sonunda esmer bir güzelle yakınlaşmış.

Yakınlarşmayı arkadaşları haber vermiş

Bu yakınlaşmayı tesadüfen mekanda bulunan Merve Boluğur'un arkadaşları görüp güzel oyuncuya bilgi vermiş. O gün ayrılma kararı alan Boluğur, evliliğini kurtarmak için eşiyle tatile çıkmasına rağmen ihaneti içine sindirememiş. Bu gelişme sonrası boşanma davasını Merve Boluğur açmış.

Tek celsede boşanacaklar

Murat Dalkılıç ve Merve Boluğur'un boşanacağı tarih ve adliye netleşti. Boluğur'un açtığı boşanma davasının ilk duruşmasının 27 Ekim'de Beykoz Aile Mahkemesi'nde görüleceği öğrenildi. Anlaşmalı olarak boşanma kararı alan çiftin tek celsede boşanması bekleniyor.