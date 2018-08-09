Murat Boz'u gören Aslı Enver panikledi!

Oyuncu arkadaşları ile bir mekanda yemek yemeye çıkan Aslı Enver, karşısında Murat Boz'u görünce mekanı terk etmek zorunda kaldı.

Güncellenme 09 Ağustos 2018 11:00

Güzel oyuncu Aslı Enver, “Kavak Yelleri” dizisindeki rol arkadaşı Didem İnselel ve Ceren Moray’la bir mekanda balık yedi. İddiaya göre, Aslı Enver’in buradan yaptığı paylaşımı gören eski sevgili Murat Boz da mekana geldi. Yakışıklı popçuyu bir anda karşısında gören Aslı Enver’in morali bozuldu. Aslı Enver arkadaşlarından müsaade isteyerek mekanı terk etti.

Telefonla konuşma taktiği

Kapıda bekleyen basın mensuplarından kaçmak için telefonla konuşma taktiği uygulayan güzel oyuncu, aracının vale tarafından geç getirilmesi nedeni ile soru yağmuruna tutuldu.

"Bu konuları konuşmak istemiyorum”

İstanbullu Gelin’in yeni sezonu için heyecanlı olduğunu aktaran Enver, Murat Boz’la ilgili soruya, "Bu konuları konuşmak istemiyorum, teşekkür ederim" cevabını verdi.

“Murat diye biri hiç girmedi içeri”

Aslı Enver’den yaklaşık bir saat sonra dışarı çıkan Moray ve İnselel, artan balıkları sokaktaki kedilere verdi. Gazeteciler sorduğu, “Murat Bey’i gördünüz mü?” sorusuna Moray, "Murat Bey'i gördünüz mü?" sorusuna, “Martılar, Didem, Aslı ve ben vardık. Murat diye biri hiç girmedi içeri. Giren olduysa da, kimliğine bakmadık" ifadeleri ile cevap verdi.