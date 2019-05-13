Murat Boz'dan Aslı Enver'e 40 bin TL'lik hediye!

Ünlü şarkıcı Murat Boz'un sevgilisi Aslı Enver için aldığı hediyelerin fiyatı dudak uçuklattı.

Güncellenme 13 Mayıs 2019 11:47

Ünlü popçu Murat Boz, Aslı Enver için organize ettiği sürpriz doğum günü partisinde sahneye çıkmıştı. Yakışıklı popçu sahnede, "Sensiz cennet bile sürgün sayılır" şarkısını seslendirmişti.

Aslı Enver için 40 bin TL harcamış

Oldukça ses getiren doğum gününde en çok merak edilenlerin başında Boz'un sevgilisi Enver'e aldığı hediye geliyordu. Ünlü şarkıcı, aşkına lüks bir mağazadan hem ayakkabı hem de çantalar hediye almış. Aşkı için paraya kıyan popçu, hediyeler için de 40 bin lira ödedi.