Murat Boz ve Aslı Enver aşkı bitti mi?

Konser öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Murat Boz, Aslı Enver ile olan birlikteliklerinin bittiğini doğruladı.

Güncellenme 21 Nisan 2018 10:53

Bir süredir ayrıldıklarına dair haberler çıkan ünlü çiftten açıklama geldi. Murat Boz yaptığı açıklama ile Aslı Enver'den ayrıldıklarını doğruladı. Bu konu hakkında ilk kez konuşan Murat Boz, ayrılığın doğru olduğunu, yürütmediklerini ve çıkan haberlerin doğru olduğunu söyledi.

Yaklaşık 2,5 yıldır aşk yaşayan ikilinin arasının bozuk olduğu ve ayrıldıkları iddia edilmişti. Ayrılık haberlerine rağmen sessizliğini koruyan Murat Boz, bir AVM'de konser verdi. Sahne almadan önce basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Boz, hakkında çıkan iddiaları doğruladı.

Murat Boz, konuyla ilgili söyleyecek fazla bir şeyi olmadığını, ayrılık haberlerinin doğru olduğunu, bu aşkı yürütemediklerini, aralarındaki aşkın bittiğini, Aslı Enver'in kendisi için çok değerli bir insan olduğunu, çok şey söylendiğini bunların iki kişi arasında olan özel şeyler olduğunu, böyle olması gerektiğini, her şeyin buraya kadar olduğunu söyledi.