Murat Boz, Aslı Enver'e evlilik teklifi mi etti?

Murat Boz'un Aslı Enver'e evlilik teklifinde bulunduğu ve ikiliyi barıştırmak için Acun'un devreye girdiği iddia edildi.

Güncellenme 15 Ağustos 2018 12:34

Murat Boz ve Aslı Enver’in yeniden bir araya geleceği konuşulurken, yakışıklı popçunun güzel oyuncuya evlilik teklifinde bulunduğu iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Dört ay önce biten Murat Boz ve Aslı Enver aşkında yeni gelişmeler yaşanıyor. İddiaya göre Murat Boz, Aslı Enver’le barışmak istiyor.

Evlilik teklifi iddiası

Nisan ayında sürpriz bir kararla ayrılan çift hakkında magazin dünyasına hareketlendirecek bir haber geldi. Son günlerde barıştıkları ve bir araya gelecekleri konuşulan ikiliden Murat Boz, Aslı Enver’e evlilik teklifinde bulundu.

Acun da devreye girdi

TV 8'in patronu Acun Ilıcalı'nın da devreye girdiği ve ikiliyi yeniden bir araya getirmek yönünde çaba harcadığı magazin kulislerinde konuşulan konular arasında.

En büyük etken anne Nedret Boz

Sözcü’nün haberine göre, iki buçuk yıl birlikte olduğu eski sevgilisi Murat Boz'dan gelen bu sürpriz teklif karşısında çok şaşıran Aslı Enver'in teklife soğuk bakmadığı ancak bir süre için düşünmek istediği iddia edildi. Yaklaşık dört ay ayrılığa dayanabilen çiftin barışmasında ki en büyük etken ise Murat Boz'un annesi Nedret Boz.