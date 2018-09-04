Murat Başoğlu: Yeğenim bana kumpas kurdu

Yeğeni Burcu Başoğlu ile yasak aşk yaşadığı ortaya çıkan Murat Başoğlu, hakkındaki intihar iddialarına cevap verdi.

Güncellenme 04 Eylül 2018 13:51

Geçen yaz yeğeni Burcu Başoğlu ile mahrem görüntüleri basına servis edilen Murat Başoğlu, intihara teşebbüs ettiğine dair haberleri yalanladı. Başoğlu iddiaları yalanlarken kullandığı ifadeler şoke etti.

Beyaz TV'ye konuşan Murat Başoğlu, hayatı boyunca yeğenini 3 kez gördüğünü, yeğeniyle hayatı boyunca samimi olmadığını, Burcu Başoğlu’nun kendisini doğum günlerinde aradığını, zaten yurt dışında eğitim aldığını, ağabeyiyle de görüşmediğini, mesafeli olduklarını, yeğeni ile eşinin sık sık görüştüğünü, yeğeni görüntülerin olmadığını öğrenince kendisinden 150 bin dolar istediğini, kendisi de 'Saçmalama ne parası istiyorsun' dediğini, Burcu Başoğlu’nun 'Amcam bana tecavüz etti' diye iftira atarım dediğini, görüntüler ortaya çıkınca para isteğinin ortadan kalktığını, işte bu yüzden kumpas olduğunu düşündüğünü söyledi.