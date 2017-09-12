Murat Başoğlu ve yeğenine kamu davası açıldı!
Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Murat Başoğlu ve yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı hakkında kamu davası açıldı.
Sunucu Murat Başoğlu ve ilişki yaşadığı ortaya çıkan öz yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı hakkında, kamu davası açıldı.
"Hayasızca davranışlarda bulunmak"
Alınan bilgiye göre, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Murat Başoğlu ve Burcu Başoğlu Kabadayı hakkında, "hayasızca davranışlarda bulunmak" suçlamasıyla kamu davası açıldığı öğrenildi.
Yurtdışına çıkış yasağı konuldu
Geçtiğimiz günlerde Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığının talebi doğrultusunda, nöbetçi mahkemece Burcu Başoğlu Kabadayı için yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol tedbiri uygulanmıştı. Sunucu Murat Başoğlu ise dün Aydın'ın Kuşadası ilçesinde görülen duruşmada eşi Hande Bermek'ten boşanmıştı.