Murat Başoğlu ve Hande Bermek boşandı!

Yeğeniyle yaşadığı skandal ilişki ile gündeme gelen Murat Başoğlu, eşi Hande Bermek ile anlaşmalı olarak boşandı.

Güncellenme 11 Eylül 2017 15:17

Sunucu Murat Başoğlu, 14 yıllık eşi Hande Bermek ile bugün anlaşmalı olarak boşandı. Başoğlu'nun, yeğeni Burcu Başoğlu ile yaşadığı skandal ilişki magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

HAKİM İKİLİNİN ORTAK EVİNİ HANDE BERMEK'E VERDİ

Kuşadası Adliyesi'nde görülen davada boşanma protokolü gereği çiftin ortak aldıkları bir ev ve araba, Hande Bermek'in oldu. Oğullarının velayeti de annede kaldı. Dava sonunda Hande Bermek avukatı Aslı Hatemi'ye teşekkür etti.