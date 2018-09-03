Murat Başoğlu intihar mı etti?

Hakkında intihar haberleri çıkan Murat Başoğlu, "Yaklaşık bir yıldır yalan üzerine yalan yazanlar şimdi de intihar ettirdi" dedi.

Güncellenme 03 Eylül 2018 12:44

Yeğeni Burcu Başoğlu ile uygunsuz görüntüleri ortaya çıkan ve daha sonra ortalardan kaybolan Murat Başoğlu’nun intihar ettiği iddia edilmişti. Hakkındaki haberlere sosyal medya üzerinden cevap veren Başoğlu, “Ne yazık, ne yazık! Yaklaşık bir yıldır yalan üzerine yalan yazanlar şimdi de intihar ettirdi" dedi.

Açıklama yaptı

Beyaz TV’deki bir magazin programında hakkında intihar ettiğine dair haberler çıkan Murat Başoğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklama ile bu haberleri yalanladı. Başoğlu o iddialara, "Ne yazık, ne yazık! Yaklaşık bir yıldır yalan üzerine yalan yazanlar şimdi de intihar ettirdi. Benim 14 yaşında bir oğlum olduğunu unutuyorsunuz" sözleri ile cevap verdi.

Eşinden boşanmıştı

Türkiye gündemini sarsan görüntülerden sonra röportaj veren Murat Başoğlu, karısını aldattığını pişman olduğunu o kişinin yeğeni olmadığını, çıkan haberler sonrası intiharı düşündüğünü söylemişti. Murat Başoğlu, yaşananların ardından 14 yıllık eşi Hande Bermek'ten tek celsede boşanmıştı.