Murat Başoğlu gözaltına alındı

Adı yeğeni Burcu Başoğlu ile yasak aşk skandalına karışan Murat Başoğlu, darp iddiası ile gözaltına alındı.

Güncellenme 31 Ekim 2018 10:45

Adı yeğeni ile yasak aşk skandalına karışan Murat Başoğlu, eski eşi Hande Bermek’i ölümle tehdit ettiği ve Bermek’in yanında bulunan arkadaşını darp ettiği iddiasıyla Muğla'nın Bodrum ilçesinde gözaltına alındı.

Adı skandala karışmıştı

Sunucu Murat Başoğlu'nun (50) Bodrum'da geçen yaz bir teknede yeğeni Burcu Başoğlu (35) ile özel görüntüleri ortaya çıkmış, aylarca konuşulmuştu. Çirkin skandalın ardından eşinin arkasında duran Hande Bermek, tepkiler artınca 11 Eylül 2017'de evliliğini bitirmişti.

Hande Bermek, Başoğlu ile aynı evde yaşıyordu

Ancak Hande Bermek ile Murat Başoğlu aynı evde yaşamaya devam etmişti.