Murat Başoğlu davasında yeni gelişme!

Yeğeni Burcu Başoğlu ile uygunsuz görüntüleri ortaya çıkan Murat Başoğlu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. mura

Güncellenme 26 Şubat 2018 15:05

Aylar önce gündeme bomba gibi düşen ve Bodrum'da bir yatta uygunsuz biçimde görüntülenen Murat Başoğlu yeğeni Burcu Başoğlu hakkında Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı.

7 kişilik heyet keşif yaptı

Sabah saatlerinde 7 kişilik bir heyet Yalıkavak Mahallesinde bulunan Tilkicik koyunda geniş çaplı bir inceleme başlattı. Heyetin yanında bulunan bir fotoğrafçı ise koyun farklı bölgelerinden fotoğraf çekmesi dikkat çekti.

Avukatlar da hazır bulundu

Yapılan yerinde incelemelere, Murat Başoğlu'nun avukatı Fatih Volkan ve Burcu Başoğlu Kabadayı'nın avukatı Bihter Tezcan da katıldı.

Haklarında kamu davası açıldı

Amcası Murat Başoğlu ile ilişki yaşadığı iddiası ile soruşturma açılan Burcu Başoğlu Kabadayı hakkında kamu davası açıldı. Mahkemenin gizlilik kararı verdiği soruşturma kapsamında Yalıkavak sahilinde keşif yapılma kararı alınmıştı.