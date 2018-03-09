Murat Başoğlu davasında beraat kararı çıktı!

Murat Başoğlu, boşandığı eşi Hande Bermek'le birlikte görüntülendi.

Güncellenme 09 Mart 2018 16:06

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hakkında ’hayasızca hareketlerde bulunmak’ suçundan soruşturma başlattığı Murat Başoğlu ve eşi Hande Bermek geçen yıl Kuşadası Adliyesi’nde boşanmıştı. İddiaya göre ikili boşandıktan sonra da aynı evde yaşamaya devam ediyor.

Boşandığı eşiyle görüntülendi

Duymayan Kalmasın'ın iddiasına göre, Ünlü sunucu Murat Başoğlu ve boşandığı eşi Hande Bermek uzun süre sonra birlikte görüntülendi. Başoğlu ile Bermek, Bodrum'daki bir mekanda avukatları Fatih Volkan ile birlikteydi. Bugün duruşmaya çıkacak olan Murat Başoğlu'nun yurtdışına çıkış yasağının kaldırılması için avukatları ile görüştüğü iddia edildi. Yasak kalkınca Başoğlu yurtdışına yerleşecek.

Murat Başoğlu'ndan açıklama

Çıkan haberler üzerine Murat Başoğlu, bugün mahkemesi olduğunu, avukatının da kendisiyle olduğunu, 14 yaşında bir çocuğu olduğunu, oğlu için her zaman bir araya geleceğini böyleydi.

Beraat kararı çıktı

Sunucu Murat Başoğlu ve yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı hakkında açılan "hayasızca davranışta bulunmak" davasının duruşması bugün Bodrum'da görüldü. Başoğlu ve Kabadayı'nın avukatlarının katıldığı davada beraat kararı çıktı.