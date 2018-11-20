Murat Başoğlu, bu kez haklı bulundu

Burcu Başoğlu Kabadayı'nın eşi Selçuk Kabadayı, Murat Başoğlu’na eşi ile ilişki yaşadığı iddiası ile açtığı 1 milyon liralık tazminat davasını kaybetti.

Güncellenme 20 Kasım 2018 18:18

Burcu Başoğlu Kabadayı'nın eşi Selçuk Kabadayı, Murat Başoğlu’na eşi ile ilişki yaşadığı iddiası ile açtığı 1 milyon liralık tazminat davasını kaybetti.

1 milyon liralık manevi tazminat davası açmıştı

Selçuk Kabadayı, 14 yıllık eşi Burcu Başoğlu kabadayı ve amcası Murat Başoğlu'nun teknede çekilmiş fotoğraflarının ardından İstanbul 15. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak 1 milyon liralık manevi tazminat davası açmıştı.

Dava dilekçesinde, 14 yıllık eşi Burcu Başoğlu'nun öz amcası Murat Başoğlu ile görüntülerinin yayınlandığını, bu görüntülerin evlilik birliğine uygun olmayan görüntüler olduğunu savunan Selçuk Kabadayı, evlilik birliği sürerken yayınlanan bu görüntülerin sosyal kişilik değerlerine saldırı niteliği taşıdığını öne sürmüştü.