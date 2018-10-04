Münevver Karabulut'un katledildiği villa hakkında flaş iddia!

Bilmeden kiracı oldukları evin Münevver Karabulut'un katledildiği ev olduğunu öğrenen kiracılar, bir odayı kapatıp, her cuma dua okutuyor.

Güncellenme 04 Ekim 2018 13:23

Cem Garipoğlu’nun Münevver Karabulut’u 2009 yılında katlettiği Bahçeşehir’deki villayla ilgili bomba bir iddia gündeme geldi. Cinayet sonrası boş kalan villanın yıllar sonra kiraya verildiği ancak kiracıların yaşanan olaydan çok sonra haberdar olduğu belirtildi.

Kiracılar Münevver’in odasını kapattı

Aylar sonra Münevver Karabulut'un vahşice öldürüldüğü evde oturduklarını öğrenen kiracıların Münevver'in can verdiği odayı kapattığı şimdilerde ise her cuma o odada dualar okuttukları ileri sürüldü.

Çöp konteynırında cansız bedeni bulunmuştu

Münevver Karabulut'un cansız bedeni 3 Mart 2009 tarihinde Etiler'deki bir çöp konteynırında başı gövdesinden ayrılmış bir şekilde bulunmuştu. Polis, Karabulut’un sevgilisi Cem Garipoğlu’nu cinayet şüphelisi olarak aramaya başlamıştı.

Günlerce gündemde kalmıştı

Kamuoyunu ayağa kaldıran olay, günlerce Türkiye’nin gündeminde kalmıştı. Bu yaşananlar sonrası cinayetin aydınlatılamaması ise halkın tepkisini çekmişti.

Cem Garipoğlu intihar etmişti

Olaydan 197 gün sonra Karabulut’un sevgilisi Cem Garipoğlu teslim olmuştu. Görülen davada 24 yıl hapse çarptırılan Cem Garipoğlu, cezaevinde kafasına poşet geçirerek çamaşır ipiyle kendisini asmıştı.