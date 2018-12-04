FETÖ'nün iş dünyasındaki yapılanmasına yönelik yapılan operasyonla gözaltına alınan Müjgan Boydak'ın cezası belli oldu.

Güncellenme 04 Aralık 2018 12:34

FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişimi sonrasında örgütün iş dünyasına yönelik yapılan eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alınan Müjgan Boydak, ifadesinden sonra bırakıldığını söyledi.

Melikşah Üniversitesi’ne 50 bin TL havale etti

KHK ile kapatılan Melikşah Üniversitesi’ne 50 bin TL para havale eden ve örgütte abla konumunda olduğu iddiası ile yargılanan Müjgan Boydak, mahkeme heyeti tarafından 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Hazırlanan iddianameyi kabul eden mahkeme, Müjgan Boydak’a yargılanmasına karar verdi. Davanın ilk celsesi 21 Haziran 2018’de görülmüştü.

Davanın dördüncü celsesi görüldü

Kayseri’de görülen davanın dördüncü celsesinde; tutuksuz olarak yargılanan sanık Müjgan Boydak ve avukatları hazır bulundu.

Eşi de duruşmayı izledi

Boydak Holding eski yöneticisi Mustafa Boydak da sanık olan eşinin duruşmasını izledi.

Savcı cezalandırılmasını talep etti

Savcı, Müjgan Boydak’ın gizli tanık beyanlarında örgütte abla pozisyonunda olduğu, örgüte yardımda bulunduğu, örgüt organizasyonlarına katıldığı, FETÖ’den kapatılan Melikşah Üniversitesi’ne 50 bin TL havale gönderdiği, yurt dışı kayıtlarında örgüt üyeleri ile yurt dışına çöküş günlerinin çakıştığı, örgütte aktif olarak yer aldığı ve gizliliğe riayet ettiği iddiaları ile ‘üyelik’ suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Sanık önceki savunmalarını tekrar etti

Müjgan Boydak, “Önceki savunmalarımı tekrar ediyorum. Beraatımı talep ediyorum” dedi.