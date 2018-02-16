Müjde Ar o dizinin kadrosuna dahil oldu!

Ay Yapım imzalı puhutv'nin yeni dizisi Şahsiyet'in kadrosuna Müjde Ar da dahil oldu.

Güncellenme 16 Şubat 2018 15:51

Türkiye'nin en fazla izlenen internet televizyonu puhutv'de yayınlanacak Şahsiyet dizisi son zamanların en iddialı kadrosu ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Ay Yapım imzalı yeni dizi Şahsiyet, oyuncu ekibine Müjde Ar'ı da ekledi. Çok yakında puhutv'de başlayacak olan dizi Müjde Ar'ın yanı sıra birbirinden usta oyuncularla izleyicisi ile buluşacak. Yıllar sonra televizyona dönen Müjde Ar'ı dizide sıra dışı bir rolle izleyeceğiz.

Yönetmeni Onur Saylak olan dizinin senaryosu ise Hakan Günday'a ait. Şahsiyet adlı dizinin hikayesinde Cansu Dere, Haluk Bilginer, Metin Akdülger, Şebnem Bozoklu, Necip Memili, İbrahim Selim, Fırat Topkorur, Recep Usta, Rabia Soytürk ve Ayhan Kavas rol alacak.