Müjdat Gezen'in adli kontrol şartı kaldırıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret suçlaması ile ifade verdikten sonra adli kontrol şartı ile serbest kalan Müjdat Gezen hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Güncellenme 23 Ocak 2019 17:41