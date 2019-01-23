Müjdat Gezen'in adli kontrol şartı kaldırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret suçlaması ile ifade verdikten sonra adli kontrol şartı ile serbest kalan Müjdat Gezen hakkında yeni bir gelişme yaşandı.
Müjdat Gezen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret suçlamasıyla sabahın erken saatlerinden oyuncu Metin Akpınar’la birlikte ifade vermek üzere adliyeye gitmişti.
İfade sonrası Müjdat Gezen, adli kontrol şartı ile serbest kalmıştı. Müjdat Gezen, ifade vermek için her hafta adliyeye gelerek imza veriyordu.
İmzası kaldırıldı
Bugün Müjdat Gezen'in avukatı Celal Ülgen bir açıklama yaptı. Ülgen, "Anadolu Cumhuriyet Savcılığı talebimiz doğrultusunda Müjdat Gezenin Adli kontrol kararını kaldırdı. Yani artık Müjdat Gezen karakola imza vermeye gitmeyecek" ifadelerini kullandı.