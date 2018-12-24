Müjdat Gezen ve Metin Akpınar kendilerini bu sözlerle savundu

Müjdat Gezen ve Metin Akpınar haklarında açılan soruşturma sonrası açıklama yaptı.

Güncellenme 24 Aralık 2018 10:17

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tiyatro sanatçıları Müjdat Gezen ve Metin Akpınar’ın bir televizyon programındaki konuşmasını hatırlatarak darbe çağrısı yaptıklarını söylemiş ve bu kişilerin yargıda hesap vereceklerini belirtmişti. Bu ifadeler sonrası İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı bu iki isim hakkında soruşturma başlatmıştı. Gezen ve Akpınar haklarında açılan soruşturmayla ilgili açıklama yaptı.

Müjdat Gezen ne dedi?

Cumhuriyet gazetesine konuşan Müjdat Gezen, soruşturma açılmasının anlamsız olduğunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın birkaç gün önce sanatçılara ödül verdiğini, 'sanatçılar özgürdür, bağımsızdır sansür edilemez' ifadelerini kullandığını, sonuna kadar eleştiri haklarını kullanacaklarını, kendilerinin sanatçı olduğunu, eleştiri haklarının her zaman olduğunu, vatanseverliğinin Kadıköy'de oturduğu için yargılandığını, orada oturanların 'kaymak tabaka' olduğunu ve Türkiye parçalansa kıllarını kıpırdatmayacağının söylendiğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisinin vatanseverliğini eleştirdiğini, kimsenin böyle bir hakkı olmadığını ve böyle bir hakkı kimseye vermediğini söyledi.

“İdam bu ülkede kalktı”

Türkiye’de idam olmadığını ifade eden Gezen, onların idamı savunduğunu ama kendilerinin karşı çıktığını, idamın bu ülkeden kalktığını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da bildiğini, 'İdamı getirin ben imzalarım' diyenin kendisi olduğunu belirtti.

“Hiç ama hiç korkmuyorum”

Gezen, “Bu nasıl bir demokrasidir ki Cumhurbaşkanı istediğine 'ulan' derken, kendisini eleştirenler hakkında soruşturma açılıyor? Bu nasıl bir demokrasi ki, 'bedel ödeyecekler' diyerek bizi tehdit ediyor ve hedef gösteriyor? Bunlar demokrasiyi hazmedemeyenlerin davranışlarıdır. Ayrıca ben hedef gösterilmekten hiç ama hiç korkmuyorum. Bu korkan insanların davranışlarıdır” dedi.

Metin Akpınar ne dedi?

Metin Akpınar ise katıldığı televizyon programında olması gereken gerçek demokrasinin tarifini yaptığını, farklı düşünenlerle birlikte yaşanılabileceğini belirttiğini, iddia edildiği gibi yol göstericilik yapmadığını, gerçek demokrasinin sağlanması gerektiğini söylediğini, gerçek demokrasiye ulaşmanın Türk toplumunun hedefi olması gerektiğini, soruşturma sürecinin başlatıldığını, savcılığın daveti üzerine gidip ifadelerini her zaman olduğu gibi saygı ve sevgi içinde vereceklerini söyledi.