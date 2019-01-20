Müjdat Gezen suçunu bilmiyormuş!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakarete varan sözleri nedeni ile adli kontrol şartı ile serbest kalan Müjdat Gezen, açıklama yaptı.

Güncellenme 20 Ocak 2019 15:30

Bir televizyonda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sözleri sebebi ile hakkında soruşturma açılan ve daha sonra serbest bırakılan Müjdat Gezen, bugün 4. kez imza atmak için karakola geldi. İstanbul Barosuna kayıtlı bazı üyeler de imza için buraya gelen Gezen’in yanında yer aldı.

Kadıköy Rıhtım Polis Merkezi'ne gelerek dördüncü imzasını atan Müjdat Gezen’e destek vermeyen bazı avukatlar da karakola geldi.

“Söyleyecek bir şey bulamıyorum”

İmza sonrası açıklamalarda buluna Gezen, adli kontrol şartına yaptıkları itiraz hakkında, yaptıkları itirazın kabul edilmediğini, bir kişinin yurt dışına kaçmasın diye, delilleri karartmasın diye imza verdiğini, delillerin zaten savcılığın elinde olduğunu, delillerde suç olmadığını, en son yurt dışına kaçacak kişinin kendisi olduğunu, bu nedenle söyleyecek bir şey bulamadığını ifade etti.

“Suçumun ne olduğunu bilmiyorum”

Müjdat Gezen; suçunun ne olduğunu bilmediğini, bu konuda yasaların çiğnendiğini, suçunun ne olduğunun söylenmediğini, suçunu en son 'Eleştiri sınırlarını aşmak' diye tarif ettiklerini, eleştiri sınırlarını aşan bir kişinin imza vermeyeceğini, böyle bir şeyin yasada da yer almadığını, bunun böyle gitmeyeceğini söyledi.