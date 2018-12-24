Müjdat Gezen ifade sonrası provokasyona devam etti

Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla ifade veren Müjdat Gezen, çıkışta gazetecilere açıklama yaptı.

Güncellenme 24 Aralık 2018 17:22

Müjdat Gezen, Cumhurbaşkanı’na hakaret suçlamasıyla bugün sabah saatlerinde Metin Akpınar’la birlikte ifade vermişti.

Adli kontrol şartı ile serbest kaldı

Gezen verdiği ifadede, Halk Arenası’nda yaptığı konuşmanın doğru olduğunu, bu konuşmayı mizah olsun diye yaptığını, kendisinin herhangi bir cumhurbaşkanına hakaret kastı olmadığını söylemişti. İfadesinin ardından Gezen, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Açıklama yaptı, meydan okudu

Serbest kaldıktan sonra basın mensuplarına açıklamalar yapan Gezen, 80 darbesi sonrasında da yargılandığını, korkmadığını, haftada bir gün karakola gidip imza atacağını, karakoldaki polisleri tanıdığını, atın benim yerime imzayı dediğini aktardı.

“Kenan Evren döneminde de yargılandım”

Haftada bir gün karakola gidip imza atacağını, karakoldaki polisleri tanıdığını ve “atın benim yerime” dediğini ifade eden Gezen, “Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla adli kontrol şartı getirildi. Cumhurbaşkanına hakaret… Onun söylediği lafı söylemek. Savcılar ve hakimler tutuştu. Emir büyük yerden geldi tabii ama bu laftan bir hakaret çıkmaz. Çünkü onun kendi söylediği laf. Ben 80’de de Kenan Evren döneminde de yargılandım. Kenan Evren devri daha iyiydi. Düşünebiliyor musun? Bunlardan korkan bunlar gibi olsun. Korkar mıyım ben ya?" ifadelerini kullandı.