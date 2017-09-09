Muhterem Nur'dan 'Müslüm Gürses' açıklaması!

Muhterem Nur, Müslüm Gürses'in hayatını anlatacak film hakkında ilk kez konuştu.

Güncellenme 09 Eylül 2017 17:32

2013 yılında vefat eden Müslüm Gürses'in hayatını anlatacak film hakkında Gürses'in hayat arkadaşı Muhterem Nur ilk kez konuştu.

Nur, Müslüm Gürses'i filmde Timuçin Esen'in canlandırmasını kendisinin istediğini açıkladı ve filmde kendisini de Gökçe Bahadır'ın oynamasını arzuladığını belirtti.

Muhterem Nur'un, filmle ilgili yaptığı diğer açıklamalar şöyle: "Filmde sadece Müslüm Gürses ile ilişki yaşadığımız ilk yıllarda yer alacağım. Filmde oynamayacağım ama hikayem yer alacak. Güzel bir film olacağına inanıyorum. Senaryo ve hikaye yazımında uzun uzadıya benden bilgi aldılar. Birçok hikaye ve Müslüm Gürses'e dair bilgileri anlatıp yazıya döktüm. Filmde Müslüm Gürses'i Timuçin Esen'in canlandırmasını özellikle istedim. Çünkü oyunculuğunu çok beğeniyorum. Müslüm Gürses'i layıkıyla canlandıracağına inanıyorum. Filmde benim karakterimi Özgü Namal, Nurgül Yeşilçay, Beren Saat, Hande Doğandemir, Gökçe Bahadır gibi isimlerin canlandırmasının gerektiği konuşuluyor. Bu konuda kararım, Gökçe Bahadır'ın olması yönünde. Yapım ekibi bu işe çok ciddi sarıldı ve çok güzel bir iş çıkaracaklarına inanıyorum. Filmde yer alacak kıyafetler için yapım ekibi Urfa'da bulunan Müslüm Gürses Müzesi'ne giderek kıyafet tarzları ve ölçülerini alıp yeniden üretecek. 'Benjamin Button' karakterini yaratan Hollywood'un ünlü makyaj ekibiyle anlaşıldı. Önemli olan Müslüm Gürses'in unutulmamış olması ve bu filmle birlikte ileriki yıllarda da yaşayacak olması. Film, Müslüm Gürses'in doğduğu yer ve yaşadığı yerlerde çekilecek; Adana, İstanbul gibi..."