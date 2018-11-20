Muhterem Nur'dan “Müslüm” açıklaması

Muhterem Nur, “Müslüm” filminden tek kuruş para almadığını söyledi.

Güncellenme 20 Kasım 2018 15:02

Beyaz TV'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' magazin programına konuşan Muhterem Nur, “Müslüm” filminden tek kuruş para almadığını söyledi.

4.5 milyon kişi tarafından izlenen “Müslüm” filmiyle ilgili şaşırtan bir açıklama yapan Muhterem Nur, "Mustafa Bey'den bir kuruş almadım, almayı da düşünmedim" dedi.

6 bin TL alıyormuş

Muhterem Nur, emeklilik maaşlarıyla geçindiğini, yurt dışından ve Türkiye'den aldığı emekli maaşı ile ayda eline 6 bin lira geçtiğini, evinin aidatı ve yanında çalışanların maaşını verdikten sonra 2 bin TL kaldığını, onunla geçindiğini söyledi.

Muhterem Nur, bu filmin sahibi

Bu sözler üzerine canlı yayına bağlanan filmin yapımcısı Mustafa Uslu, olaya sonradan dahil olduğunu, daha önce Nuri Yıldırım’la anlaşma yapıldığını, Muhterem Nur'un kendisinden bir para talebi olmadığını, Muhterem Nur'un bu filmin sahibi olduğunu, neyi isterse onun olacağını belirtti.

Filmin hasılatı ne kadar?

Müslüm filmin yayına girdiğinden bu yana olan hasılatının 58 milyon 462 bin 172,61 lira olduğu ortaya çıktı.