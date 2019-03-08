Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında flaş gelişme! O kişilere dava açıldı

Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazası sonrası, 9 kamu görevlisi hakkında görevlerini yapmadıkları gerekçesi ile dava açıldı.

Güncellenme 08 Mart 2019 10:05

BBP kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazası sonrası, Yazıcıoğlu ailesi ihmal gerekçesi ile bazı kamu görevlilerinden şikayetçi olmuştu. Yürütülen soruşturmada verilen takipsizlik kararı Yargıtay Ceza Genel Kurulu'ndan geri dönmüş, kararın eksik araştırma ile verildiğine hükmedilmesinden sonra Yargıtay tarafından şüpheli görülen 9 kamu görevlisi hakkında dava açılmıştı.

Görevi kötüye kullanmak suçundan 9 kişi hakkında dava açıldı

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca’nın "Görevi kötüye kullanmak" suçundan hazırladığı iddianamede; dönemin Kahramanmaraş Valisi Mehmet Niyazi Tanılır, Vali Yardımcısı Servet Güngör, İl Alay Komutanı Sezai Akgün, İl Emniyet Müdürü Necdet Çelikbilek, İl Sivil Savunma Müdürü Hüsamettin Bulut, İstihbarat Şube Müdürü Gürsel Aktepe, Emniyet TİB Temsilcisi Hüseyin Keskinkılıç, Jandarma TİB Temsilcisi Yaşar Kalkan ve Jandarma Asts. Süleyman Akdoğu 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı.

Görevlerine aykırı hareket ettiler

İddianamede; Tanılır, Güngör, Akgün, Çelikbilek ve Bulut'un görevlerine aykırı hareket ettikleri, kazanın meydana geldiği yerde sinyal tespitinin zamanında yapılmadığı bilgileri yer aldı.

TİB’den tespit istenmedi

Öte yandan iddianamede; “İl jandarma ve emniyet müdürlüğü görevlilerinin kazaya uğrayan ve yardım talep eden İsmail Güneş'in cep telefon sinyal bilgisi ve GSM numaralarından yer tespiti ile ilgili TİB'den saat 16.00'a kadar herhangi bir yer tespiti bulunmadıkları, talebin gecikmeli olarak saat 16.30'da şüpheli Hüseyin Keskinkılıç'a ulaştırıldığı anlaşılmıştır" denildi.

İnisiyatif kullanmadılar

Yani Şafak’ta yer alan habere göre; şüpheli Keskinkılıç ile Kalkan’ın, sahip oldukları sorumluluğa uygun ve zamanında inisiyatif kullanmadıkları, bölgenin haritalarının hazırlanmasında gecikmelerin yaşanmasına neden oldukları belirtildi. Şüpheli Süleyman Akdoğu ile ilgili de "Konunun hayati bakımdan aciliyetine rağmen çalışmalarında yeterli özeni göstermediği" ifade edildi. Yine Gürsel Aktepe'nin ise beklenen hız ve etkinlikte inisiyatif kullanmayarak süreçte uzama ve aksaklıklara yol açtığı kaydedildi.