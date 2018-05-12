Muharrem İnce'ye "imam hatip" daveti

ÖNDER, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce'nin imam hatip açıklamasına cevap verdi.

Güncellenme 12 Mayıs 2018 11:27

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Halit Bekiroğlu, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi imam hatiplere davet etti. Bekiroğlu, Muharrem İnce'yi imam hatiplerde bilim, teknoloji, uygarlık görmesi davet ettiklerini belirtti.

Rize mitinginde Türkiye'nin eğitim sorununa değine İnce, çocukların iyi yetiştirilmesi gerektiğini, özellikle AK Partili annelere seslendiğini, onların da çocuklarını iyi yetiştireceğini, çocukların imam hatip liselerine gittiğini, bunda bir sorun olmadığını ama üniversite sınavında aldığı puanın önemli olduğunu, asıl bakılması gerekenin bu olduğunu, bu ülkeye bilim, teknoloji ve uygarlığın lazım olduğunu söyledi.

İnce'nin bu konuşması sonrası Twitter’dan açıklama yapan ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Bekiroğlu, "Sayın Muharrem İnce, imam hatiplerde bilim, teknoloji, uygarlık vb görmek için buyrun sizi davet ediyoruz. Ön kabullerinizin, eğitime, gençlere hiç bir faydası yok. Sözlerimiz, tarzımız bilinçaltımızı yansıtır. Sayın İnce, 'Karıncayı bile incitmem deme, Bile’den incinir karınca" ifadelerini kullandı.