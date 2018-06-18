Muharrem İnce'nin şiir kitabı tartışma konusu oldu!

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce'nin yıllar önce yazdığı "Tatanka" adlı şiir kitabı ortaya çıktı.

Güncellenme 18 Haziran 2018 09:28

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin fizik öğretmenliği yaptığı yıllarda yazdığı bir şiir kitabı ortaya çıktı.

Yalova Milletvekiliyken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından cumhurbaşkanı adayı gösterilen İnce, her fırsatta muhafazakar bir ailenin çocuğu olduğunu ifade etmişti. Gençlik yıllarında kendisine Hacı Muharrem diye hitap edildiğini iddia eden İnce'nin yıllar öncesinde yazdığı Tatanka adlı bir şiir kitabı ortaya çıktı.

Kitaptaki ifadeler ise İnce'nin başını ağrıtacak cinsten.