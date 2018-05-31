Muharrem İnce'nin oğlu neden hapis yattı?

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce, oğlunun askerde telefon yakalattığı için 5 günlük disiplin hapsi aldığını söyledi.

Güncellenme 31 Mayıs 2018 13:20

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, katıldığı canlı yayında ailesine dair çok az kişinin bildiği bir olayı anlattı.

5 gün disiplin hapsi

Oğlunun askerdeyken birliğine cep telefonu soktuğunu ve yakalattığını açıklayan İnce, bu konuyu çok az kişinin bildiğini, alay komutanının kendisi ile görüşmek istediğini, durumu anlattığını, kendisinin de 'Cezası nedir?' diye sorduğunu, komutanın ‘5 gün disiplin hapsi' dediğini, gariban Mehmet efendinin oğlu askerde cep telefonu ile yakalandığında cezaevine giriyorsa, kendi oğlunun da girmesi gerektiğini, komutanın ‘Vekilim beni rahatlattınız' cevabını verdiğini, oğlunun 5 gün cezaevinde yattığını söyledi.

”Doğu’ya gitmesin, yardımcı ol”

İnce, oğlu askere gideceği sırada eşinin ”Doğu’ya gitmesin, yardımcı ol” dediğini ancak kendisinin ”Ben karışmam, nereyi çekerse oraya gider” dediğini de vurguladı ve ”Kura çekti, Balıkesir jandarma çıktı. Benim hiç bir dahlim olmadı.” açıklaması da yaptı.

Geçtiğimiz günlerde evlenmişti

İnce'nin oğlu Salih Arda geçen yıl Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar’ın kızı Göknil ile köyünde yapılan bir törenle evlenmişti. Yalova’nın Elmalık Köyünde 'Selanik usulü' yapılan köy düğününde İnce de halaya katılarak davul zurna eşliğinde dans etmişti.