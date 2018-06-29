Muharrem İnce'nin o gece nerede olduğu ortaya çıktı

Seçim gecesi sırra kadem basan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce'nin nerede ve kimlerle olduğu ortaya çıktı.

Güncellenme 29 Haziran 2018 10:59

24 Haziran'dan YSK önünde saat 17.00'de açıklama yapan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, daha sonra ortalardan kaybolmuştu. Hakkında çeşitli teoriler üretilen İnce, o söylentileri yayınlara şizofren demişti. Seçimi kaybettiğini WhatsApp'tan İsmail Küçükkaya'ya "Adam kazandı" sözleri ile yazan İnce'nin bu hareketi tartışma konusu olmuştu. İnce, 25 Haziran günü saat 12.00'de yaptığı açıklamada hakkındaki tüm iddiaları yalanlamıştı. Öte yandan İnce'nin o gece nerede olduğu ortaya çıktı.

Sözcü yazarı Saygı Öztürk İnce'nin o gece nerede ve kimlerle olduğunu yazdı. Öztürk'ün iddiasına göre İnce, ailesi ve bir grup milletvekili ile birlikte Swiss Otel'in 8. katındaydı. Ve tüm olup biteni oradan izleyip geceyi orada geçirdi.

"Muharrem İnce'nin kayıp saatleri" başlıklı bir yazı kaleme alan Öztürk, "Peki o gece hiç ortaya çıkmayan Muharrem İnce neredeydi? Swiss Otel'in 8. katındaydı. Annesi, eşi, ağabeyi, kız kardeşi, TBMM Başkanvekili Yaşar Tüzün, TBMM Grup Başkanvekili Engin Altay ve birkaç milletvekili ve başından beri yanında bulunan bazı arkadaşları ile birlikteydi. O kat, olduğu gibi kapatılmıştı ve başkaları çıkamıyordu" ifadelerini kullandı.