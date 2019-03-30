Muharrem İnce'den itiraf gibi açılama: Erdoğan haklı çıktı

Muharrem İnce, 24 Haziran seçimleri kapsamında ziyaretine gittiği Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aralarında geçen konuşmayı anlattı.

Güncellenme 30 Mart 2019 10:23

CHP’nin 24 Haziran’daki seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, seçim döneminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yaptığı ziyarette aralarında geçen bir diyaloğu paylaştı. Erdoğan’ın seçim sonuçlarıyla ilgili haklı çıktığını dile getiren İnce, "Neyse bir dahakine halledeceğim. Canınızı sıkmayın" ifadelerini kullandı.

Yerel seçimler kapsamında Edirne’de düzenlediği mitingde seçmene hitap eden İnce, cumhurbaşkanlığı adaylığı süresince yaptığı çalışmalardan bahsetti.

Tüm adayları ziyaret ettim

İnce, seçim süresince tüm Cumhurbaşkanı adaylarını tek tek ziyaret ettiğini hatırlatarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili ziyaretine ayrı bir parantez açtı ve bazı itiraflarda bulundu.

Erdoğan haklı çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaretinde yaşadığı bir diyaloğu paylaşan Muharrem İnce, “Dedim ki bir jest daha yapayım, ne yapayım? Gideyim dedim partilerinde ziyaret edeyim. Sayın Erdoğan’ı ziyarete gittim. Çayını içtim. ‘Canını sıkma. Ben Cumhurbaşkanı olunca, sen eski Cumhurbaşkanı olacaksın. Maaşa zam oldu mu söyle yaparız' dedim. ‘Uçak lazım oldu mu, alışkınsın sen şimdi 29 tane uçak var’ dedim. ‘Lazım oldu mu söyle arada veririm’ dedim. ‘Bir sıkıntı oldu mu söyle’ dedim. O da güldü. 'Biraz zor olursun'a getirdi. Haklı çıktı da. Neyse bir dahakine halledeceğim. Canınızı sıkmayın. Bir dahakine" ifadelerini kullandı.