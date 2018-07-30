Muharrem İnce'den istifa taahhütnamesi!

Kılıçdaroğlu'na bayrak açan İnce, gelecek seçimlerde cumhurbaşkanı olmaması durumunda 45 gün içinde istifa edeceğine dair taahhütname imzaladı.

Güncellenme 30 Temmuz 2018 11:43

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı olağanüstü kurultay için harekete geçen Muharrem İnce, delegelerden istediği imzaları alamadı.

İmza sürecinin son zamanlarında da büyük bir gayretle çalışan İnce, bugün notere gitti.

Cumhurbaşkanı adayı olacağını, seçilememesi durumunda 45 gün içinde istifa edeceğine dair taahhütname veren İnce, imzalar konusunda gelen soruları geçiştirdi.

Muharrem İnce, delegelerden toplanan imzalardan kendisinin sorumlu olmadığını söyleyerek gazetecilerin karşısında ayrıldı.

CHP'nin olağanüstü kurultaya gidebilmesi için Muharrem İnce'nin 626 delegeden imza alması gerekiyordu.

Süreçle ilgili açıklama yapan İnce, genel başkan seçildiği takdirde koltuğa yapışmayacağını, Cumhurbaşkanı seçilemezse 45 içinde olağanüstü kurultaya gideceğine noterden taahhütname verdiğini, 51 günde büyük işler yaptıklarını, bunu 500 günde daha ileriye götürebileceklerini söyledi.

Genel başkanı olması durumunda üyelerin önüne sandık kuracağını belirten İnce, CHP’nin adayını destekleyecek diğer parti üyelerinin önüne sandık kuracağını da söyledi.

Cumhurbaşkanı olamaması durumunda hemen partiyi olağanüstü kurultaya götüreceğine dair taahhüt imzaladığını ifade eden İnce, uzun süreli bir hazırlıkla başarının geleceğine inanmadığını, Tıpkı Mustafa Kemal Paşa'nın Gediz'de Kütahya'da yenilip, orduyu Sakarya'nın doğusuna çekip, büyük bir hazırlık yapıp daha sonra büyük taarruzla bu zaferi kazandığı gibi olacağına inandığını belirtti.

İnce ayrıca, Kılıçdaroğlu’nun aday olmadığını, gelecek seçimlerde de aday olmayacağını bu nedenle kurultaya gidilmesi gerektiğini söyledi.