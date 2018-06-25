Muharrem İnce'den ilk açıklama!

Seçimlerden sonra adeta sessizliğe bürünen İnce, açıklanan sonuçları kabul ettiğini söyledi.

Güncellenme 25 Haziran 2018 12:23

Seçimler sonrası ilk kez kameralar karşısına geçen CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek "Sayın Erdoğan, lütfen bugünden sonra AK Parti Genel Başkanı gibi davranmayınız. Herkesi kucaklayınız. Benim sloganımı kullanmanızı tavsiye ederim. Hepimizin Cumhurbaşkanı olun. Ben seçilseydim böyle yapacaktım. Sayın Erdoğan'dan bunu bekliyorum" dedi.

Seçime kan bulaştı iddiası

Türkiye'yi, demokrasiyi ve herkesi gelecek yaşamda derinden etkileyecek bir seçim yaşandığına dikkati çeken İnce, bu seçimin ilan ediliş biçiminden sonuçların açıklanmasına kadar her şeyiyle adaletsiz bir seçim olduğunu, seçimlere kan bulaştığını, Suruç ve Erzurum'da yaşananlar bu seçimi, kan bulaşan bir seçim olarak hatırlanmasına neden olduğunu söyledi.

Gerçek rakamlar ıslak imzalı tutanaklarda yazanlar

16 Nisan referandumunda EVET ve HAYIR olarak bloklar oluşturulduğunu belirten İnce, seçim sürecinde oylara müdahale edildiğini usulsüzlükler yaşandığını gördüklerini, görevlilerin bunlarla can siperane mücadele ettiğini gördüklerini, onların kararlılıklarını kutladıkları, seçimde her sandıkta ıslak imzalı tutanak tutulduğunu, gerçek seçim sonuçlarının tutanaklarda yazan rakamlar olduğunu belirtti.

Sonuçları kabul ediyorum

İnce, görevlilerin kendilerine ulaştırdıkları rakamlarla YSK'nın rakamları arasında anlamlı bir fark olmadığını, dolayısıyla seçim sonuçlarını kabul ettiğini, seçim öncesi ve sonrası için söyleyecek elbette çok şey olduğunu ifade etti.

Yeni sistem tehlikeli

Yeni sistemin tehlikeli olduğunu iddia eden İnce, "Bir tek kişinin hem devlet hem yürütme hem yasama hem de yargı haline gelmesi başlı başına bir beka sorunudur ve Türkiye için büyük bir tehlike olmaya devam edecektir. Bunun bedelini hep birlikte ödeyeceğiz" dedi.

Halkla bütünleşmeye devam edilecek

İnce, Türkiye'nin demokratik değerlerle bağını kopardığını, bir süre daha kurumlara ve kurallara dayalı bir toplum olmayacağının anlaşıldığını, tam anlamıyla bir tek adam rejimine geçildiğini, keyfiliğin önünde, sistemin içinde bir mekanizma olmadığını, geleceğe yönelik kaygıların olmaya devam edeceğini, durum ne olursa olsun halkla bütünleşmeye devam edileceğini söyledi.

Her kesimden oy alındı

Türkiye'de siyasi yelpazede kim varsa hepsinden oy aldıklarını ileri süren İnce, "CHP'nin full oyu var yüzde 30'un içinde, AK Partililerin oyu var, MHP'liler var, İyi Partililer var. Bunu büyütmemiz lazım" dedi.